Coronavirus. Due nuovi guariti a Solofra, l’annuncio del sindaco Vignola.

L’annuncio di Michele Vignola, sindaco di Solofra. La cittadina conciaria e tutta l’Irpinia possono gioire per la guarigione di due persone.

“Siamo felici di poter dare notizia che Giusy Guacci e Nicola Vignola hanno lasciato stamane le strutture ospedeliere per far ritorno in città.

I test di verifica sono risultati negativi e sono, quindi, guariti dal coronavirus.

Con loro sono 10 i nostri concittadini che hanno superato il corona virus, a quanti ancora stanno combattendo contro il virus, il nostro augurio di pronta guarigione”

