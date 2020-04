Due medici e sei infermieri sono risultati positivi al Moscati di Avellino. Operano nei reparti di Malattie infettive, Medicina d’Urgenza, Geriatria, Ortopedia, Cardiochirurgia e Oculistica. Non si dormono sonni tranquilli per usare un eufemismo, un focolaio che fa precipitare la situazione. Nella Città Ospedaliera la Direzione ha subito dato il via alla ricostruzione della filiera relativa ai contatti degli otto positivi.

adsense – Responsive – Post Articolo