Ci sono ancora dei decessi per Covid 19, al Moscati di Avellino. Sono deceduti nella giornata odierna un 79enne di Solofra e una 83enne di Cervinara. L’uomo, ricoverato dal 2 novembre, dal 21 era in terapia intensiva. La donna era ricoverata dall’11 novembre e dal 18 era in terapia subintensiva.

I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 10: poco fa è stata intubata una donna di Avella.

