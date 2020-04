Coronavirus. È morto Luis Sepulveda, aveva 70 anni.

È morto lo scrittore e sceneggiatore cileno, naturalizzato francese, Luis Sepulveda. Il Coronavirus è stato fatale, era ricoverato in Spagna, prima a Gjion e poi ad Oviedo da fine febbraio e aveva 70 anni. Viveva proprio nelle Asturie, a Gjion, era fuggito dal suo Paese dopo l’incarcerazione subita nel regime di Augusto Pinochet. Aveva contratto il Covid-19 in un Festival letterario in Portogallo. Autore de “La gabbianella e il gatto”, di una decina di altri romanzi, era amato dai suoi lettori.

