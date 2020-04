Coronavirus. Ecco il bollettino, altri 3 contagi ad Ariano e uno a Villanova del Battista.

L’Asl di Avellino comunica che, su 194 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino e dal San Pio di Benevento, sono risultati positivi 11 tamponi, di cui

7 residenti nel comune di Cervinara

3 residenti nel comune di Ariano irpino (di cui n. 2 già ospedalizzati)

1 residente nel comune di Villanova del Battista.

L’Asl precisa che 4 persone positive ed asintomatiche residenti nel comune di Cervinara appartengono ad un unico gruppo familiare (già “contatto stretto” di un caso positivo) suddiviso in più unità abitative tra loro vicine e confinanti, ove, presumibilmente, il mancato rispetto dell’obbligo dell’isolamento ha determinato la diffusione dell’infezione, con conseguenziale necessità di accertare le eventuali responsabilità. Gli altri 3 casi del comune di Cervinara si riferiscono a familiari conviventi di primi casi accertati nel territorio comunale ed attualmente ospedalizzati.

Dei 3 casi di Ariano, due sono soggetti già ricoverati in strutture ospedaliere (1 al Frangipane e 1 al San Pio di Benevento), un caso asintomatico è stato invece svelato dal test rapido eseguito a domicilio dai medici delle Unità mobili e successivamente confermato dal tampone nasofaringeo.

Un caso, infine, nel comune di Villanova del Battista, riguarda soggetto asintomatico, familiare di un caso già positivo.

Pertanto, 9 casi su 11 risultati positivi al tampone, riguardano soggetti asintomatici e contatti di soggetti già positivi e, dunque, in vista della fase di parziale riapertura delle attività sociali ed economiche, l’ASL ha intensificato il piano di screening sulla popolazione per rintracciare quei soggetti che, pur non presentando i sintomi da COVID 19, posso rappresentare un veicolo di contagio dell’infezione.

Bollettino giunto solo all’una di notte. Con i 4 casi di Ariano e Villanova del Battista e i 7 di Cervinara riportati precedentemente, quelli in Irpinia, relativi al 27 aprile, sono 11 (nel complesso 449).

