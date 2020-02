CORONAVIRUS. Ecco la Mappa dei contagi aggiornata in tempo reale. Ecco dove è arrivato il virus

Una mappa superdettagliata e che si aggiorna continuamente ci mostra i numeri e la diffusione del nuovo coronavirus responsabile della polmonite in Cina. Il contagio è arrivato fuori, anche in Italia, Francia, Germania e Canada.

La polmonite in Cina dovuta al nuovo coronavirus non smette di avanzare. La mappa in tempo reale dell’epidemia, che si aggiorna continuamente. Ecco la mappa, realizzata con il sistema ArcGIS, un sistema informativo geografico che gestisce basi di dati geolocalizzati – in questo caso il numero di contagi e decessi in Cina e fuori dalla Cina – creata dalla Johns Hopkins University & Medicine.

Clicca per vedere la mappa in tempo reale.

