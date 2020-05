Ecco il nuovo modello di autocertificazione. Cambia poco rispetto a quelli precedenti, per gli spostamenti dovrà indicarsi la Regione di partenza e quella di destinazione. Chiaramente per motivi di necessità e urgenza. In questa sfera rientrano anche le visite ai congiunti, salute, assistenza verso chi ha disabilità, lavoro.

