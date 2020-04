Coronavirus. Buoni i dati degli attualmente positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei guariti, non quello dei morti.

Ottimo il dato degli attualmente positivi, ieri c’era stato un -20, oggi un -528 (totale 107.709). I morti invece salgono, 534 (ieri 454) per complessivi 24.468. I contagi della giornata odierna fanno registrare un +2.729, ieri +2.256 (in tutto 183.957 considerando guariti e vittime). Tanti guariti anche oggi, 2.723 (totale 51.600). Altro decremento di ricoverati in terapia intensiva, -150, che si attestano sulle 2.471 unità. I pazienti ricoverati sono 24.134, le persone in isolamento domiciliare 81.104.

