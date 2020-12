Coronavirus. FISIOTERAPISTA ITALIANO VACCINATO A LONDRA CONTRO IL CODID-19: “il più bel regalo di Natale.”

Paolo Ciardelli, 28 anni, fisioterapista di Piacenza,che da aprile scorso presta servizio presso l’Ospedale St. Thomas proprio al centro di Londra, risulta essere uno dei primi Italiani ad aver ricevuto il vaccino anti-covid, come comunica lui stesso, postando una foto che immortala proprio il momento dell’iniezione, sul suo profilo personale Facebook.

Il 28 enne piacentino ha infatti ricevuto la prima delle due dosi del vaccino PFIZER-BIONTECH – l’unico dichiarato sicuro – in quanto membro dello staff ospedaliero, utile per raggiungere la tanto agognata immunità.

Il giovane fisioterapista fa sapere di non aver avuto nessuna reazione allergica ne nessun sintomo: “sto benissimo!” “È il più bel regalo di Natale!” si può leggere con emozione sentita dalla didascalia della foto postata.

Carla Carro

