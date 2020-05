Coronavirus. Gli Original Fans sostengono il comunicato degli ultras europei “Stop football No football without fans”.

Un appello sotto il motto “Stop Football No Football without fans” ha catalizzato l’attenzione di gruppi ultras, essenzialmente calcistici, in Europa. Molti hanno aderito, si sono uniti anche gli Original Fans, storici tifosi della Scandone Avellino. Naturalmente l’intento è quello che i campionati si fermino e non proseguano con la modalità “porte chiuse”. Di seguito il messaggio degli OF e il comunicato degli ultras europei.

“Anche se la questione non ci tocca direttamente come gruppo Ultras del Basket, troviamo giusto accodarci, sostenere e condividere fino all’ultima parola del seguente comunicato.

Prima di essere tifosi di uno sport differente, siamo cittadini di questo paese.

Per tale motivo anche noi non possiamo rimanere indifferenti all’atteggiamento di certi personaggi che governano il mondo del calcio nazionale. Augurandoci che questi non vengano mai presi ad esempio da chi gestisce il mondo della pallacanestro”.

