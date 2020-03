Coronavirus. I casi a Solofra diventano 11, Vignola: “È asintomatico, già in quarantena e familiare di un concittadino contagiato”.

I casi di Covid-19 a Solofra diventano 11. Ne da’ annuncio il Sindaco Michele Vignola nel post riportato sotto. Intanto con i contagi del Centro Minerva e la smentita del primo cittadino di Capriglia di una positività nel suo Comune, l’Irpinia tocca quota 254, i morti sono 26.

“Riceviamo notizia dell’esito positivo di un tampone effettuato su un familiare di un nostro concittadino già contagiato dal virus covid-19.

La persona interessata era già in quarantena presso la propria abitazione, non presenta sintomi e sta bene.

Già nei giorni scorsi abbiamo acquisito tutte le notizie rispetto al caso in questione e attivato le procedure di contenimento previste e necessarie.

E’ fatto obbligo rimanere in casa”.

