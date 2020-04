Calano ancora i contagi da Covid-19 in Italia, -321 rispetto a ieri. Le persone attualmente positive sono 106.257. Sempre consistente il numero dei guariti, 2.922 per un totale di 60.498. I decessi sono ancora tanti ma in lieve calo al confronto con 24 ore fa, 420 (complessivi 25.969). Includendo guariti e vittime i casi totali in Italia raggiungono quota 192.994, oggi +3.021. In terapia intensiva l’ennesimo confortante dato, -94.

