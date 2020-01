Coronavirus, i negozi Cinesi si spopolano. La gente ha paura di entrare

I commercianti cinesi sono preoccupati per l’allarme di queste ultime ore, le loro attività potrebbero essere disertate per paura del virus. Non si palesa ancora come una vera e propria psicosi anche se i sintomi sembrerebbero proprio quelli perché la diffusione del coronavirus ha comunque innalzato i livelli di allerta e di preoccupazione tra le persone. I negozi cinesi sono quelliche vanno in questo periodo di crisi per i prezzi bassi adesso c’è il rischio che possano chiudere. I negozi restano vuoti nonostante i prezzi molto convenienti; che si tratti di abbigliamento, calzature, biancheria.

