Ieri 103 casi in Campania, tra questi altri 13 nell’area vesuviana con un numero di contagio che vede Poggiomarino con tre in un solo giorno. Ecco l’elenco delle città napoletane: Sant’Antimo (1); Cardito (1); Arzano (2); Giugliano in Campania (2); Afragola (2); Caivano (3); San Giorgio a Cremano (1); Portici (2); Acerra (1); Scisciano (1); Ercolano (2); Poggiomarino (3) Quarto (1); Capri (1); Agerola (3); Nola (1); Castellammare di Stabia (3); Sorrento (1).

