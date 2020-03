Coronavirus. Ieri secondo caso a Chiusano San Domenico, il Sindaco Carmine De Angelis: “La paziente non ha febbre, quarantena per la rete di possibili contatti”.

Ieri sera il secondo caso di Covid-19 a Chiusano San Domenico, ecco il messaggio del Sindaco Carmine De Angelis.

“Appena comunicato il secondo caso di Covid-19: era una paziente già ospedalizzata. La paziente non ha febbre ed è monitorata . Già avevano attivato preventivamente protocollo di quarantena cautelativa ; i genitori sono stati già contattati, gli stessi erano già in quarantena volontaria.

Abbiamo messo in quarantena volontaria l’intera rete di possibili relazioni connessa alla paziente.

Tengo a precisare che un altro caso, come

avevo detto più volte, è costantemente monitorato (attendiamo tamponi entro domani o dopodomani).

Per questo ribadisco:

Restate in casa ora più che mai!”.

adsense – Responsive – Post Articolo