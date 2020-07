Il 69enne di Santa Lucia di Serino, risultato positivo al Coronavirus, è stato intubato all’Ospedale “Moscati” di Avellino nel pomeriggio di ieri. Si è in attesa del trasferimento al “Cotugno” di Napoli. Problemi pregressi per l’uomo, il Covid ha aggravato sensibilmente il quadro clinico. La piccola comunità di Santa Lucia di Serino è in allerta.

adsense – Responsive – Post Articolo