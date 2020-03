Come di consueto, nella serata del 9 marzo è stata indetta la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha comunicato il nuovo bilancio dei contagi in merito all’emergenza coronavirus. I dati delle ultime 24 ore mostrano un ulteriore incremento dei nuovi infetti con 7.985 casi in tutta Italia e 463 morti in totale. A questi vanno inoltre aggiunte le 724 guarigioni, 102 in più rispetto a ieri.

