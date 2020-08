Coronavirus, il bollettino di oggi 23 agosto: 7 morti e 1.210 nuovi contagi in 24 ore

Sette vittime e 1.210 nuovi contagi: sono questi i dati della diffusione del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 259.345 mentre i deceduti arrivano a 35.437. Gli attualmente positivi sono 18.438 con un incremento di 935 rispetto a ieri. I dimessi / guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Le regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59). Sono 69 le persone in terapia intensiva, 5 più di ieri. L’unica regione che oggi non registra contagi è la Valle d’Aosta mentre in Molise se ne segnala uno, 3 nella provincia di Trento e 5 sia in Basilicata che nelle Marche.

Sono 67.371 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, in calo, rispetto ai 10.303 di ieri. Il totale dei tamponi effettuati supera così quota 8 milioni. In un primo momento le tabelle pubblicate riportavano erroneamente un incremento di 348.580 screening con una anomalia di 281.368 tamponi effettuati nel solo Molise. Il ministero ha poi corretto i dati. La Lombardia risulta la Regione che in assoluto ha svolto più screening (1.483.556, di cui 13.663 solo nelle ultime 24 ore), segue poi il Veneto con 1.453.684, di cui 10.592 nelle ultime 24 ore.

