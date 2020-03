Come già è stato annunciato dal Sindaco Nunziante Picariello, il caso positivo di ieri non è relativo ad un residente di Capriglia. Lo ha confermato l’Asl, si tratta di un mercoglianese nativo di Capriglia. Così la cittadina ai piedi di Montevergine vede aumentare i casi, 11 totali. I paesi irpini coinvolti sono 45 e non più 46.

