Coronavirus. Il deputato arianese Maraia: “Abbandonati a noi stessi, a questo è servita la zona rossa”.

Il portavoce dei 5 stelle alla Camera dei deputati Generoso Maraia lancia l’allarme con un post. Da arianese rimarca la situazione drammatica che si sta vivendo nella città del Tricolle.

“Aiutateci siamo in grosse difficoltà.

Abbiamo tante persone a casa, con febbre alta e crisi respiratorie, che non ricevono alcuna assistenza. Autoambulanze che arrivano dopo 8 ore dalla chiamata e ricoveri negati per mancanza di posti letto. Ho sollecitato tutti, soprattutto il servizio epidemiologico per verificare chi sono i casi positivi e provvedere all’assistenza.

Abbandonati a noi stessi.

A questo è servita la zona rossa”.