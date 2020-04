Il dottore Carmine Sanseverino, ricoverato al Moscati di Avellino, per aver contratto il Covid-19, scrive un post su Facebook: “Cari amici le mie condizioni cliniche sono in peggioramento. Ora sono in cpap. Forse mi portereanno in Rianimazione”. Sicuramente il medico dell’Ospedale avellinese non mollerà. La lotta continua.

