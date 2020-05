Coronavirus. Il Governo ha dato l’ok per la ripresa degli allenamenti il 18 maggio ma dovrà essere adeguato il Protocollo Figc.

Il Governo si è espresso favorevolmente per la ripresa degli allenamenti il 18 maggio, ci vorranno però ancora delle limature al Protocollo presentato dalla Figc. In una dichiarazione congiunta del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e del Ministro della Salute Roberto Speranza si apprende che il parere del Governo è stato espresso dal Comitato Tecnico Scientifico le cui indicazioni vincolanti verranno trasmesse alla Federazione per l’adeguamento del Protocollo.

