Coronavirus. Il messaggio del Sindaco Michele Vignola dopo il secondo caso a Solofra.

Ecco il post su facebook del sindaco di Solofra Michele Vignola dopo il secondo caso di Coronavirus nella città conciaria.

“E’ appena arrivata la notizia, da parte delle autorità sanitarie, di un secondo caso di corona virus a Solofra.

Stiamo lavorando per mettere in campo tutte le procedure del caso a tutela della salute pubblica. Invito la popolazione a rimanere in casa e ad osservare rigidamente le regole.

Questo è l’unico modo che abbiamo per uscire insieme da questa emergenza. Ce la faremo”.

