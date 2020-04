Coronavirus. Il rallentamento è evidente anche in Irpinia, oggi 1 contagio e 2 guariti: il quadro completo.

di Redazione

Buone notizie per l’Irpinia che segue il trend nazionale. Si registra un rallentamento del virus. Ieri 2 contagi e un morto, oggi 1 contagio e 2 guariti. La positività odierna è relativa ad un tampone processato al “Cotugno” di Napoli, appartenente ad un residente di Cervinara. Gioia per Suor Gabriella, 83enne di Ariano e una paziente di Forino, medico operante a Napoli. I guariti in provincia di Avellino salgono così a 9. I morti sono 39, i casi totali 373. Il quadro completo.

Arianese-Valle Ufita 179 casi: Ariano Irpino 134 di cui 16 decessi e 4 guariti, Flumeri 13 di cui 3 decessi, Grottaminarda 10 di cui 1 guarito, Sturno 6 di cui 1 decesso, Villanova del Battista 5 di cui 2 decessi, Melito Irpino 3 di cui 1 vive a Bonito e 1 decesso, Montecalvo Irpino 3, Savignano Irpino 2 di cui 2 guariti, Casalbore 2, Zungoli 1.

Hinterland Avellinese 58 casi: Avellino 22 di cui 1 decesso, Mercogliano 17 di cui 2 decessi e 1 guarito, Chiusano San Domenico 5, Monteforte 3, Atripalda 2, Cesinali 2, Pratola Serra 2, Contrada 1, Montefredane 1, San Michele di Serino 1, Aiello del Sabato 1, Santo Stefano del Sole 1.

Valle del Calore 43 casi: Mirabella Eclano 13 di cui 1 decesso, Gesualdo 9 di cui 2 decessi, Venticano 7 di cui 2 decessi, Pietradefusi 3, Montemiletto 3, Fontanarosa 2 di cui 1 decesso, Bonito 2 di cui 1 decesso, San Mango sul Calore 1 di cui 1 decesso, Taurasi 1, Torre Le Nocelle 1, Lapio 1.

Irno-Solofrana 25 casi: Solofra 18, Forino 5 e 1 guarito, Montoro 2.

Baronia 21 casi: Trevico 7 di cui 3 decessi, Scampitella 6 di cui 1 decesso, Vallesaccarda 5, Castel Baronia 2, San Sossio Baronia 1.

Vallo di Lauro 11 casi: Lauro 10, Quindici 1.

Valle Caudina 10 casi: Cervinara 5, San Martino Valle Caudina 4, Rotondi 1.

Irpinia d’Oriente 8 casi: Lacedonia 5, Calitri 2, Bisaccia 1.

Alta Irpinia 6 casi: Bagnoli Irpino 4 di cui uno residente a Napoli, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Teora 1.

Mandamento Baianese 5 casi: Mugnano del Cardinale 3 di cui 1 decesso, Avella 2.

Comuni del Greco di Tufo 4 casi: Altavilla Irpina 2, Torrioni 1, Tufo 1.

Fascia del Partenio 3 casi: Pietrastornina 1, Roccabascerana 1, Ospedaletto d’Alpinolo 1.

