L’ASL di Avellino vuole esprimere il proprio ringraziamento a tutti quelli che in queste ore sono impegnati a garantire le cure domiciliari ai pazienti allettati. Medici, infermieri e Operatori Socio Sanitari stanno facendo un grande lavoro per assicurare l’assistenza sanitaria anche ai pazienti non ricoverati presso le strutture ospedaliere. A loro va il plauso della Direzione Generale

