Coronavirus. Il Sindaco di Mercogliano D’Alessio: “L’ultima contagiata è una straniera ospite di una famiglia già colpita dal virus”.

di Redazione

Ieri a Mercogliano si è registrato il diciassettesimo caso di Covid-19. La cittadina ai piedi di Montevergine è la terza più colpita in Irpinia, relativamente ai numeri di positivi totali nei quali bisogna includere anche due decessi e una guarigione. Proprio ieri il Sindaco Vittorio D’Alessio ha fornito un chiarimento sull’ultimo contagio.

“Abbiamo appena ricevuto la comunicazione di un’ altra positività in città, un soggetto che era già tra quelli in esame da parte del COC e annunciati ieri nella diretta. Si tratta di una persona non cittadina mercoglianese, ma di una straniera ospite di una famiglia i cui membri erano già risultati positivi. Non abbassate la guardia, mantenete la calma, RISPETTATE LE REGOLE e RESTATE A CASA!”

