Coronavirus. Il Sindaco di Pratola Serra Aufiero: “Il contagiato sta bene, ha sintomi appena sfumati”.

Ieri c’è stato il primo caso di Coronavirus a Pratola Serra, il Sindaco Emanuele Aufiero dirama una nota.

“Abbiamo avuto conferma dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino di un caso di positività da COVID-19 nel Comune di Pratola Serra. La persona in questione sta bene, ha sintomi appena appena sfumati ed è in isolamento, già da diversi giorni, presso la propria abitazione. Siamo in costante contatto con l’ASL di Avellino per gli adempimenti del caso.

Rinnovo nuovamente, adesso più che mai, l’invito alla cittadinanza a rimanere a casa, ad osservare scrupolosamente le norme di prevenzione più volte richiamate e a vivere questa situazione con la dovuta calma e tranquillità.

Non molliamo, dobbiamo farlo uniti e con lucida responsabilità!”.

