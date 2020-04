Coronavirus. Il Sindaco di Pratola Serra Aufiero sul contagiato di ieri: “È in via di guarigione ed è in isolamento da 20 giorni”.

Secondo caso di Covid-19 comunicato ieri a Pratola Serra, il Sindaco Emanuele Aufiero lancia un avviso.

“Cari concittadini,

abbiamo avuto conferma dalla Protezione Civile e dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino di un secondo caso di positività da COVID-19 nel Comune di Pratola Serra. La persona in questione sta bene, ha superato i lievi sintomi ed è in fase di guarigione. È, inoltre, in isolamento già da 20 giorni presso la propria abitazione. Il tampone è stato effettuato la scorsa settimana ma i risultati sono arrivati solo nella giornata di ieri. Siamo in costante contatto con l’ASL di Avellino per gli adempimenti del caso.

Non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto né dalla paura, ma NON DOBBIAMO neanche ABBASSARE LA GUARDIA, adesso più che mai! L’invito, rivolto con il cuore, è quello di RIMANERE A CASA e di osservare scrupolosamente le norme di prevenzione più volte richiamate.

Facciamo tutti la nostra parte per uscirne al più presto perché questa è la sola arma che abbiamo per difenderci! Forza!”

adsense – Responsive – Post Articolo