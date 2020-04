Coronavirus. Il Sindaco di Santo Stefano del Sole Urciuoli: “Il contagiato è domiciliato nel nostro Comune ma non è residente”.

Ieri si è registrato il primo caso di Covid-19 a Santo Stefano del Sole. A riguardo il Sindaco Francesco Urciuoli ha precisato quanto segue.

“Nella giornata di ieri da parte dell’ASL di Avellino Dipartimento Prevenzione è pervenuta comunicazione riguardante l’individuazione di un caso di Covid-19 su una persona residente in altro Comune ma domiciliata in Santo Stefano del Sole.

Al riguardo per informazione dovuta si comunica ai cittadini che il Comune, come da prassi, ha già provveduto ad acquisire agli atti e trasmettere all’ASL documentazione comprovante che la persona in questione trovasi ricoverata in struttura sanitaria già dal 1 marzo 2020 e che dal 9 marzo 2020 nessun componente del nucleo familiare della famiglia ospitante si è recato presso la stessa per visita parentale e che gli stessi non riportano alcun tipo di sintomo influenzale o riconducibile al Covid-19.

Si coglie l’occasione per ringraziare la Protezione Civile per il prezioso lavoro che quotidianamente sta svolgendo sul territorio e tutti i Cittadini per il comportamento esemplare che stanno tenendo in questo periodo di difficoltà, invitando tutti a non abbassare la guardia fino a quando si avrà la certezza che il nostro nemico è stato sconfitto”.

adsense – Responsive – Post Articolo