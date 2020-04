Coronavirus. Il sindaco Tangredi annuncia tre guariti a Cervinara.

“Il Sindaco Filuccio Tangredi comunica una buona notizia alla cittadinanza, con oggi sono stati dimessi tre ns. concittadini perche’ guariti, gli stessi erano stati contagiati dal virus tanto da richiederne a meta’ Marzo il ricovero presso il Moscati di Avellino.

Al momento rimangono presso la suddetta struttura ospedaliera altre due persone , il primo deve effettuare un ultimo tampone e sara’ dimesso mentre per il secondo il Covid e’ escluso categoricamente.

Alla luce di quanto sopra la situazione sembra volgere al meglio, abbiamo solo dei contagiati in quarantena obbligatoria in due nuclei familiari con sintomi lievi.

Corre l’obbligo ringraziare tutte le famiglie che hanno vissuto questa brutta esperienza, a loro il saluto mio personale e di tutta Cervinara.

Per coloro che ancora combattono contro il virus, esprimo tutta la mia solidarieta’ e vicinanza augurando loro una pronta guarigione.

Alla cittadinanza tutta dico che bisogna tenere ancora alta la guardia, il lavoro di contenimento ed isolamento dei casi, ci stanno dando ragione, a breve vinceremo questa battaglia per la gioia di tutti noi.

Pertanto continuiamo a rispettare le regole del distanziamento sociale ed i risultati con l’aiuto di Dio arriveranno”.

