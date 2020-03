Una sospetta morte ieri al Moscati di Avellino, una signora 86enne di Ariano Irpino. Il tampone è risultato positivo. Le vittime in Irpinia salgono a 19. Il paziente estubato nella Città Ospedaliera quest’oggi ha dato un pizzico di sollievo in una giornata che ha fatto registrare comunque una nuova impennata dei contagi in Irpinia dopo la frenata negli scorsi tre giorni, ben 20. È il secondo peggior dato, una settimana fa circa ce ne furono 25.

