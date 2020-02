CORONAVIRUS. In Campania altri sette positivi al Covid 19. In totale i contagiati arrivano a 11

La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di ieri sono stati esaminati in laboratorio al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, oltre 70 tamponi. Oltre al caso già comunicato nel pomeriggio di ieri, sono risultati positivi in serata altri 7 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. I sette pazienti affetti da Covid 19 sarebbero isolati in casa, in buone condizioni.

