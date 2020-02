Coronavirus in Campania, Nappi: “No panico, si a controlli”

“Niente panico, ma sì ai controlli. Come era prevedibile la Campania non è al riparo dal coronavirus. Attendiamo l’esito dei tamponi. Nonostante tutto, nonostante una gestione opaca e deludente della sanità regionale fatta dal governatore uscente, abbiamo fiducia nella professionalità dei medici e dei sanitari, che sapranno gestire al meglio anche questa possibile emergenza. C’è solo una cosa che dobbiamo e possiamo fare tutti noi cittadini: evitare di farci prendere dal panico. Manteniamo tutti la calma e rispettiamo le indicazioni del ministero, cioè le più banali norme igieniche”.

Lo dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

adsense – Responsive – Post Articolo