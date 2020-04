Calano i nuovi contagi in Italia, oggi 1.941, in totale 93.187. In giornata anche 1.022 guariti, complessivi 22.837. I morti sono 636, meno di un centinaio in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si registra ancora un confortante -79. La tendenza è in flessione per il terzo giorno di fila, in totale 3.898. I ricoveri per i sintomatici si attestano sulle 28.976 unità. In isolamento 60.313 persone.

