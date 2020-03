Coronavirus. In Irpinia 222 casi, il quadro completo.

di Redazione

Altri 12 contagi in Irpinia nella giornata odierna. Si raggiunge così quota 222. I morti purtroppo fanno registrare lo stesso un aggiornamento, 21 complessivi, tre guariti. I paesi coinvolti rimangono 43. Con i dati di oggi Ariano Irpino sale a 89 positivi (9 morti), a Grottaminarda diventano 6, a Trevico 4 (1 morto), a Solofra 10 e a Vallesaccarda 3. Continuano a non registrarsi casi ad Avellino, 15 totali. Dopo Flumeri (3 morti), Mercogliano, Mirabella Eclano (1 morto) e Solofra con 10 positivi, c’è proprio Grottaminarda. A Scampitella e Lacedonia 5 contagi, 4 per Chiusano, Forino, Villanova del Battista (2 morti) e Trevico, 3 a Gesualdo (1 morto), Monteforte, Cervinara, Venticano (2 morti) e Vallesaccarda. Due casi a Savignano, Bagnoli Irpino (1 residente a Napoli), Lauro, San Martino Valle Caudina, Melito Irpino e Mugnano del Cardinale (1 morto). Un episodio di positività ad Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Bonito ( un morto domiciliato a Montecalvo), Castel Baronia, Cesinali, Contrada, Fontanarosa, San Mango sul Calore, Sturno, Taurasi, Torre le Nocelle, Lapio, Montecalvo Irpino, Montefredane, Pietradefusi, San Michele di Serino e Sant’Angelo dei Lombardi.

