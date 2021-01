Torna a salire la curva epidemica. Si registrano 15.204 contagi e 467 morti. Tasso di positività risale al 5,17%. Terapie intensive -20, ricoveri -194. In Lombardia 2.293 nuovi casi, in Veneto 2.385 e nel Lazio 1.338. Altri 1.233 in Puglia e 1.178 in Campania. Emilia Romagna sotto i mille casi.

