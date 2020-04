I morti di oggi in Italia sono 433 per un totale di 23.660 mentre i guariti si attestano sulle 2.128 unità odierne. I contagiati nelle ultime 24 ore sono 3.047 (ieri 3.491). In terapia intensiva altra importante diminuzione, -98, complessivi 2.635. I ricoverati sintomatici raggiungono quota 25.033, in questo caso +26 rispetto a ieri.

adsense – Responsive – Post Articolo