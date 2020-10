Coronavirus. Insegnante positiva a Lioni, sospesa l’attività didattica. La comunicazione del sindaco Gioino.

La curva epidemiologica della Campania impone massimo livello di attenzione e giustifica tutte le disposizioni che rientrano nel concetto di “massima precauzione”.

Alle ore 08:30 di questa mattina sono stato informato dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo(questa mattina presto è arrivato l’esito del tampone) che un’ insegnante della scuola dell’infanzia dell’Istituto, residente in un comune vicino, è risultata positiva al Covid-19.

L’insegnante ha sempre utilizzato scrupolosamente i DPI e non frequentava la scuola da oltre una settimana.

Insieme al Dirigente Scolastico ho deciso di sospendere l’attività didattica dell’Istituto Comprensivo fino a Mercoledì 7 Ottobre in attesa che il dipartimento di prevenzione valuti eventuali accertamenti e approfondimenti.

Il provvedimento di sospensione dell’attività didattica si estende anche all’istituto Vanvitelli da domani 03.10 in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica che sta riguardando altri comuni e che inevitabilmente dobbiamo avere sotto controllo.

Ho inoltre disposto la chiusura dei parchi comunali. Un atto necessario alla tutela della salute della popolazione ed in primis dei nostri piccoli.

È una fase emergenziale,

Vi garantisco che non verrà lasciato nulla al caso.

Questo è quanto scrive su Facebook il sindaco di Lioni Yuri Gioino.

