Coronavirus: ipotesi stop al pagamento di mutuo e tasse in tutta Italia

Stop ai pagamenti di tasse e mutuo anche per le famiglie, oltre che per le imprese, per arginare l’emergenza coronavirus? L’ipotesi non viene esclusa dal governo. «La liquidità va garantita — ha detto il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital — e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto territorio nazionale».

La sospensione delle tasse potrebbe valere già dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo: «Stiamo lavorando in questa direzione». Sulla stessa linea Laura Castelli, viceministra all’Economia, a Radio Anch’io: nel decreto in approvazione con l’extrabudget ci sarà «una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi». E alla domanda: «Ma anche i mutui?» Castelli ha risposto: «Mutui, tasse, tutto sospeso per privati e famiglie».

«Bisogna affrontare un nemico comune tutti insieme», ha detto Patuanelli. Aggiungendo che per le partite Iva il governo sta «già lavorando a strumenti per garantire la sopravvivenza, con misure che vadano nella sospensione dei pagamenti e del sostegno al credito». Il ministro ha anche escluso l’ipotesi di nominare Guido Bertolaso supercommissario per gestire l’emergenza coronavirus: «Non è in campo e non è motivata , il commissario Angelo Borrelli sta facendo un lavoro encomiabile».

“Alle nuove disposizioni assunte su tutto il territorio nazionale per far fronte all’emergenza coronavirus, deve corrispondere una risposta immediata dello Stato per sostenere famiglie e imprese. Subito blocco dei mutui e delle tasse, con la cassa integrazione per tutti e con ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi. Fin dal primo momento abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare, ora non perdiamo altro tempo. Gli italiani hanno bisogno di risposte e misure adeguate”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

