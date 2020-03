Coronavirus. La bufala dei cannoni, elicotteri e spargi sale

Lavori di sanificazione per le strade de comuni con cannoni e mezzi spargisale per contenere la diffusione del Coronavirus.

E’ stato diffuso nelle scorse ore un messaggio audio fatto veicolato sui cellulari in cui si specifica questo tipo di intervento da effettuare nel pomeriggio di martedì 10 marzo. Una fake news, come confermano gli stessi primi cittadini.

Purtroppo, siamo costretti a lottare in questi concitati momenti di emergenza anche contro le fake news. Si tratta di audii che riportano circostanze che non corrispondono a verità. Stesso discorso per l’elicottero che disinfetterà tutto. Combattiamo il virus con gli strumenti già noti: massima pulizia ed igienizzazione, buonsenso, prevenzione, spostandoci solo per necessità. Queste bufale fanno leva sul clima di ansia che giustamente alberga in tutti noi in questi momenti. Prima di inoltrare questi messaggi, soffermatevi a pensare anche solo per qualche secondo. Preghiamo tutti di non diffondere ulteriormente l’audio evidentemente montato ad arte.

Le sanificazioni e quant’altro vengono preannunciate da apposite ordinanze che si trovano sui siti dei comuni.

adsense – Responsive – Post Articolo