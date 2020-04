Coronavirus. La farmacia Passero di Taurasi ha ricevuto in donazione 10.000 mascherine che distribuirà alla sua comunità, al “Frangipane” e al “Moscati”.

Diecimila mascherine donate dalla Cina alla farmacia Passero. Presto la distribuzione alla comunita’ di Taurasi, all’ospedale Moscati di Avellino e all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Questa l’iniziativa della farmacia taurasina che per la precisione ha ricevuto in donazione 10.880 mascherine, 500 paia di guanti in lattice, 200 indumenti protettivi, 630 occhiali protettivi al costo di circa 10.000 euro. Il titolare della farmacia Eduardo De Mattia: “Operiamo su questo territorio da più di 65 anni. La donazione è stata possibile grazie a mediazioni con partner internazionali, una cordata cinese alla quale va il mio ringraziamento. Non posso non ringraziare il Sindaco Tranfaglia per il supporto istituzionale”.

A Taurasi sono giunti anche disegnini di bambini della scuola cinese: “Li affiggeremo nella nostra quando tutto sarà finito”. Conclude: “Effettueremo la distribuzione nei prossimi minuti, non ci dovranno essere assembramenti”.

