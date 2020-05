Futsal. La Sandro Abate annuncia il portiere italo-brasiliano Thiago Perez.

L’Asd Sandro Abate comunica di aver acquisito, a partire dal primo luglio prossimo, il diritto alle prestazioni sportive

di Thiago Perez, portiere Italo-brasiliano classe ‘90.

•CARRIERA – Per Perez l’esperienza in Brasile si conclude nel 2010, dopo il biennio all’E.C. Ferraz. All’arrivo in Italia, l’approdo al Paolo Agus, nel campionato 2011/2012 in Serie B, con cui gioca finale play-off e final eight di Coppa Italia. L’anno successivo ancora in Serie B col Capoterra 2000. Nel 2013 per Perez si apre il biennio con l’Asso Arredamenti, prima delle successive quattro stagioni al Prato calcio a 5. Gli ultimi due campionati, in Serie A con la Meta Catania.

•TITOLI – Nella stagione 2013/2014 vince con l’Asso Arredamenti il campionanto di Serie C1 e l’anno successivo, in Serie B, arriva – sempre con la maglia dell’Asso, a giocare la semifinale play-off.

