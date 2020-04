L’Ordinanza n.36 del 20 APRILE 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La “zona rossa” per il Comune di Ariano Irpino (AV), viene prorogata fino al 22 aprile 2020, tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione.

Scarica l’Ordinanza

Ordinanza n. 36 del 20/04/2020

