Coronavirus. L’amministrazione comunale di Lapio: “Nostro concittadino in quarantena negativo ai due successivi tamponi”.

“Auguriamo a tutti un Buon Lunedì dell’Angelo, una felice Pasquetta pur rimanendo a casa. Cogliamo l’occasione per condividere con tutti voi una bellissima notizia: il nostro concittadino, positivo al

Covid 19, a conclusione del periodo di quarantena è risultato negativo ai due successivi tamponi eseguiti dall’Asl. Siamo felicissimi per questo esito e di cuore auguriamo salute e serenità. Riportiamo il messaggio commosso di ringranziamento che egli stesso ha voluto fortemente manifestare, tramite noi, a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che hanno potuto dare un aiuto a lui e alla sua famiglia. Approfittiamo, inoltre, per complimentarci delle manifestazioni di solidarietà: ringraziamo le attività alimentari di Lapio, Giuseppe Carbone, Mario Romano, Angelo Silano. Anche dall’esterno continuano gesti affettuosi e di vicinanza alla nostra comunità: si ringrazia l’azienda Agricola Imballaggi Srl per la donazione effettuata. Restiamo a casa senza mollare”.

