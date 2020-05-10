Coronavirus. L’Amministrazione comunale di Taurasi: “Caso di ieri rientra nello stesso nucleo familiare del positivo di qualche giorno fa, nessun contatto negli ultimi 2 mesi”.

Ieri c’è stato il terzo caso di covid-19 a Taurasi. La precisazione dell’Amministrazione comunale.
“SI COMUNICA CHE IL POSSIBILE NUOVO CASO DI POSITIVITÀ DA COVID-19, NEL NOSTRO COMUNE, RIENTRA NELLO STRETTO NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO GIÀ RISCONTRATO POSITIVO QUALCHE GIORNO FÀ. SIAMO IN ATTESA DI UN’EVENTUALE COMUNICAZIONE, UFFICIALE, DA PARTE DELL’ASL.
AD OGNI BUON CONTO, ANCHE QUET’ULTIMA PERSONA INTERESSATA NON HA AVUTO NESSUN TIPO DI CONTATTO, NEGLI ULTIMI 2 MESI, NÈ CON LA POPOLAZIONE NÈ CON LE ATTIVITÀ COMMERCIALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”.
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