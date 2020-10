Coronavirus, l’appello di Europa Verde: “È il momento di essere uniti. Pensiamo a superare l’emergenza e non a portare avanti scontri politici e istituzionali.”

“Le nuove disposizioni del governo per contrastare la diffusione del contagio fanno ripiombare la nazione in un momento difficilissimo dal punto di vista sociale ed economico. Una situazione delicata, ci attendono mesi durissimi dove bisognerà comportarsi con la massima responsabilità. Il nostro appello alle istituzioni locali e nazionali è quello di restare uniti in questo momento così delicato. Basta polemiche inutili, basta divisioni. Pensiamo a tutelare chi è in difficoltà tutti assieme. Pensiamo a superare l’emergenza come unica priorità. È il momento di andare tutti nella stessa direzione”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

