Coronavirus. L’Irpinia continua a respirare, 5 contagi negli ultimi 3 giorni. Il quadro completo.

di Redazione

I dati degli ultime 3 giorni sono confortanti, 5 positività in Irpinia. Oggi solo una, 3 guarite e un decesso. Il tampone positivo è relativo ad una persona residente a Teora, secondo per il paese altirpino, l’altro e’ stato paziente presso il Centro Minerva di Ariano. Chiaramente non si può cantare vittoria ma anche il dato regionale è molto buono. Nella provincia di Avellino i casi totali sono 375, i guariti 12, i morti 40 e i Comuni coinvolti 60. Il quadro completo.

Arianese-Valle Ufita 179 casi: Ariano Irpino 134 di cui 17 decessi e 4 guariti, Flumeri 13 di cui 3 decessi, Grottaminarda 10 di cui 1 guarito, Sturno 6 di cui 1 decesso, Villanova del Battista 5 di cui 2 decessi, Melito Irpino 3 di cui 1 vive a Bonito e 1 decesso, Montecalvo Irpino 3, Savignano Irpino 2 di cui 2 guariti, Casalbore 2, Zungoli 1.

Hinterland Avellinese 58 casi: Avellino 22 di cui 1 decesso, Mercogliano 17 di cui 2 decessi e 1 guarito, Chiusano San Domenico 5 di cui 1 guarito, Monteforte 3, Atripalda 2 di cui 1 guarito, Cesinali 2, Pratola Serra 2, Contrada 1, Montefredane 1, San Michele di Serino 1, Aiello del Sabato 1, Santo Stefano del Sole 1.

Valle del Calore 43 casi: Mirabella Eclano 13 di cui 1 decesso, Gesualdo 9 di cui 2 decessi, Venticano 7 di cui 2 decessi, Pietradefusi 3, Montemiletto 3, Fontanarosa 2 di cui 1 decesso, Bonito 2 di cui 1 decesso, San Mango sul Calore 1 di cui 1 decesso, Taurasi 1, Torre Le Nocelle 1, Lapio 1.

Irno-Solofrana 25 casi: Solofra 18 di cui 1 guarito, Forino 5 di cui 1 guarito, Montoro 2.

Baronia 21 casi: Trevico 7 di cui 3 decessi, Scampitella 6 di cui 1 decesso, Vallesaccarda 5, Castel Baronia 2, San Sossio Baronia 1.

Vallo di Lauro 11 casi: Lauro 10, Quindici 1.

Valle Caudina 11 casi: Cervinara 5, San Martino Valle Caudina 4, Rotondi 2.

Irpinia d’Oriente 8 casi: Lacedonia 5, Calitri 2, Bisaccia 1.

Alta Irpinia 7 casi: Bagnoli Irpino 4 di cui uno residente a Napoli, Teora 2, Sant’Angelo dei Lombardi 1.

Mandamento Baianese 5 casi: Mugnano del Cardinale 3 di cui 1 decesso, Avella 2.

Comuni del Greco di Tufo 4 casi: Altavilla Irpina 2, Torrioni 1, Tufo 1.

Fascia del Partenio 3 casi: Pietrastornina 1, Roccabascerana 1, Ospedaletto d’Alpinolo 1.

