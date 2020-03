Coronavirus, Lonardo (FI): piano Marshall Italia e tutta Europa continentale

Questo perché, accanto ad un piano di emergenza sanitaria, per altro incompleto, non vi è un piano economico generale, una visione di rilancio, che faccia dell’epidemia non solo un costo ma anche un’opportunità. Ripensare il modello di sviluppo si impone in queste condizioni. In tempi rapidi, occorre trovare consenso politico allargato su un nuovo piano Marshall, che coinvolga l’Italia e tutta l’Europa continentale, vada alle radici del messaggio di solidarietà della tradizione occidentale. Mai come adesso bisogna parlare al cuore della gente, dare loro speranza. Non vorrei che la povertà, la fame, la disperazione sociale attacchino il cuore della nostra democrazia, così faticosamente costruita. Le persone non sono pedine inerti da spostare a piacimento, la lezione è dura e molti l’hanno compresa. Accanto ai medicinali e all’assistenza sanitaria (in alcune regioni, quella che riguarda gli ammalati No-covid è sospesa, essendo stati requisiti tutti i posti letto disponibili in previsione di un’ondata di contagio), vi è dell’altro: la politica militante deve avere il coraggio di guardare in viso milioni di cittadini italiani e dire loro che il sacrificio che stanno sostenendo in questi giorni, in queste ore, e che dovranno continuare stoicamente a sopportare, non è vano, perché lo Stato pensa a quale e quanta “normalità” essi abbiano ancora diritto di vivere, per guardare al futuro senza paura, con nuovo slancio. Perciò, la domanda pressante che incombe sul nostro presente è: quale futuro? A questa domanda, una Politica con la P maiuscola deve dare subito una risposta. Altrimenti, avremo forse vinto la battaglia contro il virus, ma avremo certamente perso la guerra a difesa della vita e dell’umanità”. Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.