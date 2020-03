Coronavirus, Lonardo (FI): sospensione tasse anche per Avvocati ed Ingegneri

“Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso “DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ritengo che ci siano degli opportuni emendamenti da fare e che io proporrò in Senato. Per intanto, tra gli altri emendamenti, ne presenterò uno a favore degli avvocati e degli ingegneri, in quanto sono quasi gli unici che, pur avendo studi professionali come gli altri, sono esclusi dalla sospensione del pagamento delle tasse. Inoltre, per quanto concerne il dato fiscale e tutti gli elementi di natura contributiva, trovo che non sia giusto che le aziende che continuano a lavorare e che quindi guadagnano siano esentate dal pagamento nella stessa misura di chi ha chiuso e sta perdendo tutto. Questa sospensione è giusta per quanti sono stati costretti a chiudere le proprie attività commerciali o imprenditoriali, con conseguente enorme danno soprattutto per le piccole imprese. Ma che le grandi aziende non paghino le tasse non è corretto”. Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.

