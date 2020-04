Coronavirus. Miglioramento sensibile in Italia, 880 contagi e 1.555 guariti.

Buone notizie per l’Italia. Oggi ci sono stati 880 contagi, mai così bene dal 10 marzo per un totale di attuali positivi di 94.067 e di 135.586 considerando vittime e guariti. In terapia intensiva si registra ancora una flessione, -106 per complessivi 3.792. I malati sintomatici sono 28.718, -258 rispetto a ieri e 61.557 in isolamento domiciliare. I morti raggiungono quota 17.127, oggi 604 con un decremento rispetto a ieri di 32 unità. Nelle ultime 24 ore anche 1.555 guariti.

adsense – Responsive – Post Articolo